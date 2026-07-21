Сестра покійного сенатора Грема хоче зайняти його місце на повноцінній основі

Сенаторка Дарлін Грем, сестра покійного Ліндсі Грема, оголосила, що балотуватиметься на повний термін, щоб повноцінно посісти місце свого брата у Сенаті США.

Заяву Грем наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Грем склала присягу минулого тижня, щоб замінити свого брата, який помер трохи більше тижня тому.

Як тимчасова сенаторка від Південної Кароліни вона виконуватиме обов’язки до кінця терміну повноважень свого брата, поки у штаті триватимуть праймериз для визначення кандидата від Республіканської партії, який замінить Грема у виборчому бюлетені.

Її тимчасове призначення підтримав президент США Дональд Трамп.

"Я прийняла рішення. Я в грі", – заявила Грем в інтерв’ю Шону Ганніті з Fox News, повна версія якого вийде в ефір ввечері у вівторок.

Термін подання заявок на участь у спеціальних виборах у Південній Кароліні розпочинається у вівторок і закінчується через тиждень.

Кілька кандидатів – зокрема члени Палати представників Рассел Фрай та Ральф Норман – уже оголосили про свій намір балотуватися.

Ліндсі Грем помер раптово ввечері 11 липня у віці 71 року. В офісі померлого сенатора-республіканця оголосили, що попередні висновки експертизи вказують на пошкодження аорти як причину його раптової смерті.

10 липня сенатор зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення.