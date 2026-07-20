В Германии на годовщину неудачного покушения на Гитлера произошла стычка из-за венка от "АдГ"

В Германии во время официального отмечания очередной годовщины неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера произошла стычка из-за венка от ультраправой "Альтернативы для Германии" – он возмутил потомка одного из участников движения сопротивления.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во время официального мероприятия в Берлине в честь очередной годовщины неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера. 20 июля 1944 года группа офицеров Вермахта попыталась с помощью взрывчатки ликвидировать Гитлера, чтобы положить конец нацистскому режиму и завершить войну. Покушение закончилось неудачей, четырёх организаторов расстреляли в тот же вечер.

Тобиас Коренке, дальний родственник тогдашнего протестантского теолога, участника движения сопротивления Дитриха Боноффера, попытался убрать с мемориала венок, оставленный от имени ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Охрана вмешалась, в ходе противостояния венок был поврежден.

Clemens Bilan / EPA

"Многие потомки, и я в их числе, очень злятся, когда видят здесь венки от "АдГ". Для нас это неприемлемо", – прокомментировал Коренке, объясняя свой поступок.

В пресс-службе "Альтернативы для Германии" подтвердили, что предоставили венок для памятных мероприятий, но не смогли с уверенностью сказать, был ли на церемонии кто-то от партии. Как одна из парламентских партий, "АдГ" была приглашена на церемонию.

Опросы в Германии подтверждают, что ультраправая "АдГ" остаётся самой популярной партией и продолжает опережать правящий блок.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности укрепления позиций ультраправой "Альтернативы для Германии", в частности из-за ее позиции в отношении России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ростом популярности крайних политических сил, заявив, что они могут подтолкнуть страну к пропасти.