Как Берлин и Париж помогают "Росатому" зайти в ЕС и почему это опасно

Уже пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины.

В то время как Европейский Союз заявляет о курсе на постепенный отказ от сотрудничества с государством-агрессором и сокращение зависимости от российских энергоресурсов в рамках плана REPowerEU, в Германии принимают решения, противоречащие этому курсу.

О том, как в Евросоюзе открывают "черный ход" для "Росатома", читайте в статье эксперта проектов DiXi Group Дианы Сушковой Зеленый свет для российской "ядерки"? Как Германия повторяет ошибку "Северного потока-2". Далее – краткое изложение статьи.

Возникает парадоксальная ситуация: неядерная Германия, с одной стороны, официально поддерживает Украину и европейскую стратегию сокращения зависимости от российских энергоресурсов, а с другой – дает разрешение, которое будет способствовать расширению ядерного бизнеса РФ на территории ЕС.

Так, 22 июля 2026 года в Нижней Саксонии от имени федерального правительства Германии одобрили заявку компании Advanced Nuclear Fuels, дочерней структуры французского концерна Framatome, на получение лицензии на производство ядерных топливных сборок для реакторов советского типа (ВВЭР) в городе Линген.

Производство будет осуществляться с использованием российских технологий и ноу-хау на основе лицензионного соглашения с компанией "ТВЭЛ" (дочерним предприятием "Росатома").

Упомянутая выше французская компания Framatome намерена стать альтернативным европейским поставщиком соответствующих ядерных сборок. Однако вместо того, чтобы выбрать западных партнеров, компания решила работать с российской государственной корпорацией.

В сложившейся ситуации произведенное в Лингене ядерное топливо для европейских реакторов типа ВВЭР будет иметь этикетку "Сделано в ЕС".

Однако внутри будет продукт, изготовленный по российскому "рецепту".

Соответственно, контролируемый Россией. И это совсем не похоже на избавление от российской зависимости, скорее на смену её формы.

Почему это стало возможным? Основная причина – отсутствие достаточных юридических оснований для отказа.

Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер, представляющий "Зелёных", прямо заявил, что выступает против проекта. Но в то же время признал, что немецкое законодательство не даёт формальных аргументов, чтобы заблокировать его.

Это решение вызывает аналогии с печально известным "Северным потоком-2".

Пример "Северного потока-2" наглядно продемонстрировал последствия игнорирования более широких геополитических соображений и вопросов безопасности в отношениях с Россией. Проект, который обосновывали экономической целесообразностью, в конечном итоге сделал бы Европу более уязвимой, но стал политически неприемлемым лишь после полномасштабного вторжения.

Проект расширения завода ANF в Линген несет риск повторения той же стратегической ошибки.

Ведь он предусматривает интеграцию оборудования, технологий и ноу-хау "Росатома" в европейское производство ядерного топлива именно тогда, когда ЕС стремится уменьшить зависимость от России.

Ситуация показывает, что действующее европейское законодательство не соответствует современным вызовам в области безопасности. Именно поэтому ответом должен стать пересмотр регуляторного подхода, активизация политических и юридических усилий по обжалованию проекта, а также ускорение введения санкций против "Росатома" и его дочерних компаний.

Подробнее – в материале Дианы Сушковой Зеленый свет для российской "ядерки"? Как Германия повторяет ошибку "Северного потока-2".