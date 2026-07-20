Поляки не считают антиукраинского Чарнека лучшим кандидатом на премьера от "ПиС"

Большинство поляков считают, что лучшим кандидатом в премьер-министры от оппозиционной партии "Право и справедливость" был бы экс-премьер Матеуш Моравецкий, а не Пшемыслав Чарнек, которого партия уже объявила своим кандидатом и который олицетворяет антиукраинский курс.

Об этом свидетельствует опрос IBRiS, проведенный по заказу Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

На фоне продолжающейся напряжённости в партии "Право и справедливость" между лагерями враждующих фракций экс-премьера Моравецкого и кандидата в премьеры Чарнека у поляков спросили, кто лучше подошёл бы на должность премьер-министра от партии Ярослава Качиньского.

"Кто был бы лучшим кандидатом от "ПиС" на пост премьер-министра: Матеуш Моравецкий или Пшемыслав Чарнек?" – так звучал заданный вопрос.

В опросе убедительную победу одержал Моравецкий, за которого проголосовали 40% респондентов. За Чарнека проголосовали 18%. При этом наибольшую группу составили нерешительные: ответ "не знаю/трудно сказать" дали 41,3% опрошенных.

Однако сторонники оппозиции ("ПиС", "Разом", обе "Конфедерации") продемонстрировали более сбалансированные ответы. Среди них также лидирует Моравецкий (37%), в то время как за Чарнека проголосовали 36%. 27% опрошенных не имеют мнения по этому вопросу.

Опрос был проведен 16–17 июля 2026 года на общенациональной выборке из 1000 взрослых поляков. Максимальная погрешность составляет 3 процентных пункта. Был применен метод, сочетающий телефонные и интернет-опросы.

Напомним, после недавних заявлений Чарнека о том, что Польша должна "заставить ЕС" прекратить финансирование оружия для Украины и её восстановления, требуя уступок в исторических вопросах, Ярослав Качиньский подверг его критике.

Впоследствии Чарнек заверил в отсутствии разногласий с Качиньским, после того как тот раскритиковал его призывы о прекращении помощи Украине.

Заявление Чарнека о возможности шантажа Украины прекращением западной военной помощи стало шоком для партии "ПиС" даже в её нынешнем состоянии. Теперь замена кандидата в премьеры от "ПиС" на парламентских выборах 2027 года выглядит вполне вероятным сценарием.

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