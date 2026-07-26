Польский Сопот призвал власти противодействовать ксенофобии в отношении украинцев

В Польше депутаты городского совета Сопота обратились к польским властям с призывом "решительно противодействовать ксенофобским и националистическим настроениям", направленным против украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Городской совет Сопота принял резолюцию, в которой выразил протест против нарастающих антиукраинских настроений и языка ненависти.

Фотографии страниц распечатанного проекта резолюции городского совета Сопота "о противодействии растущим антиукраинским настроениям и выражении солидарности с гражданами Украины, проживающими в Польше" опубликовала в социальных сетях местная депутат Барбара Бжезицкая.

"Городской совет Сопота принял резолюцию, в которой выразил протест против продолжающейся кампании притеснений украинской общины. Мы призываем правительство принять меры по борьбе с дезинформацией и распространением ксенофобии", – написала она.

Портал esopot.pl сообщил, что город первым в Польше сказал "хватит", выразив свой протест против нарастающих антиукраинских настроений и языка ненависти.

"С большой обеспокоенностью мы наблюдаем за ростом в Польше антиукраинских настроений, которые принимают форму опасной радикализации", – написали сопотские депутаты в своем заявлении, подчеркнув, что город "на протяжении многих лет остается открытым городом, основанным на диалоге, солидарности и взаимном уважении".

Как они отметили, после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года "жители Сопота проявили исключительную эмпатию и готовность оказывать помощь людям, спасающимся от войны". Сегодня украинцы являются частью местного сообщества и – как подчеркивают депутаты – "имеют право жить, чувствуя себя в безопасности, с чувством достоинства и уважения".

"Проявления ненависти и все более частая неприязнь на национальной почве в значительной степени являются следствием целенаправленной дезинформации, которая находит благодатную почву в СМИ и виртуальном пространстве", – отмечается в резолюции. – "Язык ненависти, распространяющийся в цифровом пространстве, всё чаще переносится в общественную жизнь – в том числе на улицы Сопота, где граждане Украины становятся жертвами словесных и физических нападений", – добавили они.

В резолюции сопотские депутаты обратились непосредственно к президенту, премьер-министру, а также к депутатам и сенаторам, выдвинув два ключевых требования. Прежде всего они призвали начать общенациональную социальную кампанию, основанную на достоверных данных Главного статистического управления.

"Эти данные однозначно свидетельствуют о том, что трудовая активность украинцев в Польше очень высока, что делает их важной опорой нашей экономики и обеспечивает ей реальную поддержку как в контексте уплачиваемых здесь налогов, так и в контексте демографического кризиса", – говорится в резолюции.

Депутаты городского совета также призвали центральные власти к "решительному противодействию ксенофобским и националистическим настроениям", которые, по их мнению, "часто вдохновляются или усиливаются внешними, враждебными Польше центрами влияния, стремящимися дестабилизировать нашу страну".

В резолюции призывают польские власти принять "немедленные меры (...), чтобы остановить волну ненависти, прежде чем нарастающая радикализация нанесет непоправимый ущерб нашим общинам".

В последнее время в польских СМИ говорится о росте числа нападений на украинцев. Как сообщала в июле газета Rzeczpospolita, за последние шесть месяцев в полицию поступило 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины. Это рост более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На прошлой неделе в Легнице произошло нападение на двух 13-летних девочек из Украины. До этого сообщалось об избиении 60-летнего мужчины после того, как он заступился за украинского подростка, которого оскорбляли трое польских мужчин.

54-летнему мужчине, который оскорблял украинок в автобусе в городе Бельско-Бяла, предъявили официальные обвинения.