Польський Сопот закликав владу протидіяти ксенофобії стосовно українців

У Польщі депутати міської ради Сопота звернулися до польської влади із закликом "рішуче протидіяти ксенофобським і націоналістичним настроям", спрямованих щодо українців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Міська рада Сопота ухвалила резолюцію, в якій висловила протест проти наростаючих антиукраїнських настроїв та мови ненависті.

Фотографії сторінок роздрукованого про’кту резолюції міської ради Сопота "щодо протидії зростаючим антиукраїнським настроям та висловлення солідарності з громадянами України, які проживають у Польщі" опублікувала у соціальних мережах місцева депутатка Барбара Бжезицька.

"Міська рада Сопота ухвалила резолюцію, в якій висловила протест проти триваючої кампанії утисків української громади. Ми закликаємо уряд вжити заходів для боротьби з дезінформацією та поширенням ксенофобії", – написала вона.

Портал esopot.pl повідомив, що місто першим у Польщі сказало "досить", висловивши свій протест проти наростаючих антиукраїнських настроїв та мови ненависті.

"З великим занепокоєнням ми спостерігаємо за зростанням в Польщі антиукраїнських настроїв, які набувають форми небезпечної радикалізації", – написали сопотські депутати у своїй заяві, підкресливши, що місто "роками залишається відкритим містом, заснованим на діалозі, солідарності та взаємній повазі".

Як вони зазначили, після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року "мешканці Сопота проявили надзвичайну емпатію та готовність надавати допомогу людям, які втікають від війни". Сьогодні українці є частиною місцевої громади і – як наголошують депутати – "мають право жити, відчуваючи безпеку, гідність та повагу".

"Прояви ненависті та все частіша неприязнь на національному ґрунті значною мірою є наслідком цілеспрямованої дезінформації, яка знаходить сприйнятливий ґрунт у ЗМІ та віртуальному просторі", – зазначено в резолюції. – "Мова ненависті, що поширюється у цифровому просторі, дедалі частіше переноситься у суспільне життя – у тому числі на вулиці Сопота, де громадяни України стають жертвами словесних та фізичних нападів", – додали вони.

У резолюції сопотські депутати звернулися безпосередньо до президента, прем’єр-міністра, а також до депутатів і сенаторів, висунувши дві ключові вимоги. Насамперед вони закликали розпочати загальнонаціональну соціальну кампанію, засновану на достовірних даних Головного статистичного управління.

"Ці дані однозначно свідчать, що трудова активність українців у Польщі є дуже високою, що робить їх важливою опорою нашої економіки та забезпечує їй реальну підтримку як у контексті сплачених тут податків, так і в контексті демографічної кризи", – йдеться в резолюції.

Депутати міської ради також закликали центральну владу до "рішучої протидії ксенофобським та націоналістичним настроям", які, на їхню думку, "часто надихаються або підсилюються зовнішніми, ворожими до Польщі центрами впливу, що прагнуть дестабілізувати нашу країну".

У резолюції закликали польську владу вжити "негайних заходів (...), щоб зупинити хвилю ненависті, перш ніж наростаюча радикалізація призведе до непоправної шкоди в наших громадах".

Останнім часом у польських ЗМІ йдеться про зростання кількості нападів на українців. Як повідомляла в липні газета Rzeczpospolita, протягом останніх шести місяців до поліції надійшло 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті щодо громадян України. Це зростання на понад 30 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Минулого тижня в Легніці стався напад на двох 13-річних дівчат з України. Перед цим повідомляли про побиття 60-річного чоловіка після того, як він заступився за українського підлітка, якому гукали образи троє польських чоловіків.

54-річному чоловікові, який чіплявся з образами до українок в автобусі у місті Бельсько-Бяла, висунули офіційні звинувачення.