В Испании заявили, что распространение лесных пожаров под Мадридом замедлилось
В Испании региональное правительство Мадрида заявило, что в течение ночи распространение пожаров в Мадридском автономном сообществе замедлилось.
Об этом говорится в заявлении местных властей в Х, сообщает "Европейская правда".
Согласно заявлению, это позволило пожарным службам принять меры по их тушению.
В то же время представители властей предупредили, что пожар остается активным и не стабилизировался.
"Выявлены три фронта, самый активный из которых расположен к северу от водохранилища Сан-Хуан. Гражданам рекомендуется и в дальнейшем соблюдать максимальную осторожность и следить за развитием ситуации из официальных источников", – говорится в заявлении.
24 июля из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение.
Испания обратилась к ЕС за помощью в борьбе с масштабными лесными пожарами в нескольких провинциях.
От лесных пожаров страдает и соседняя Франция, самый сильный из них в настоящее время тушат на юго-западе страны в департаменте Жиронда. Париж также обратился к ЕС за помощью.