Мадьяр объявил о пересмотре налоговой политики

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна планирует расширить налоговую базу для компаний, отменив "избирательные" налоги эпохи его предшественника Виктора Орбана.

Об этом он заявил в пятницу, 17 июля, как цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Мадяра, меры будут включать отмену налоговых льгот для транснациональных компаний, ликвидацию введенного во времена Орбана сбора на углеродные квоты и удвоение налога для предприятий, загрязняющих воздух.

Кроме того, правительство планирует провести проверку крупнейших загрязнителей и ввести для них высокие сборы, чтобы "заставить их" соблюдать, по его словам, самые строгие экологические нормы в Европейском Союзе.

"Мы сделаем венгерскую налоговую систему проще, прозрачнее и справедливее", – заявил Мадьяр.

Он добавил, что правительство обнародует свои решения позже в пятницу, 17 июля, а соответствующие законодательные предложения в тот же день передаст в парламент.

Накануне правительство Венгрии сообщило, что направило в полицию отчет о подозрении в нецелевом использовании государственных средств при закупке учебного программного обеспечения, осуществленной предыдущей администрацией.

Также Мадьяр рассказал, что в настоящее время ведется расследование связей бывшего главы МИД Петера Сийярто с Россией, но какие-либо подробности по этому поводу пока не будут разглашаться.