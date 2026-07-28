СМИ: на встречу с Зеленским пригласили всех сенаторов США

Всех 100 американских сенаторов пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне рассмотрения в Конгрессе законопроекта о санкциях против России.

Об этом говорится в публикации издания The Hill, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, встреча сенаторов с Зеленским состоится во вторник вечером в 18:00 по местному времени (01:00 по киевскому времени) в Капитолии.

Встреча проходит на фоне рассмотрения Сенатом законопроекта, предусматривающего введение более жестких санкций против России и ее торговых партнеров.

Этот законопроект, пользующийся широкой двухпартийной поддержкой, вероятно, станет предметом обсуждения во время встречи.

Зеленский будет находиться с визитом в Вашингтоне, чтобы принять участие в панихиде по покойному сенатору Линдси Грэму – одному из авторов законопроекта о санкциях и ключевой фигуре, обеспечивавшей поддержку Украины в Конгрессе.

Также во вторник запланирована встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

В Сенате раздавались призывы к скорейшему рассмотрению законопроекта о санкциях без дополнительных изменений. По данным СМИ, он уже имеет поддержку более 60 сенаторов, что гарантирует ему успех.

Ранее в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта.