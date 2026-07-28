Встреча Зеленского и Трампа будет закрытой для прессы

Встреча президентов Украины и США, которая состоится во вторник в Вашингтоне, пройдет без представителей СМИ: ожидается, что лидеры не будут давать публичных комментариев.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

По его словам, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа начнется в 9:30 по вашингтонскому времени (16:30 по киевскому) и пройдет без СМИ. "Ожидаем только фотографии с места события", – сообщил Никифоров.

Позже, в 11:00 (18:00 по киевскому времени) у Зеленского запланирована встреча с президентом Финляндии Александром Стуббом. В 12:30 (19:30 по Киеву) президент примет участие в Национальной церемонии прощания с покойным сенатором Линдси Грэмом.

В 18:00 (01:00 по Киеву) состоится встреча с сенаторами-соавторами законопроекта Линдси Грэма о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.

Ранее Зеленский отметил, что в ходе визита его ключевым приоритетом являются средства противодействия баллистическим ракетам и стратегическое сотрудничество между Украиной и США.

Стоит отметить, что телеканал CNN ранее сообщил, что ключевой темой встречи Зеленского и Трампа станет мирный процесс между Украиной и РФ.

Также СМИ узнали, что всех 100 американских сенаторов пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.