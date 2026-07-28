Второй по загруженности аэропорт Бельгии приостановит работу более чем на два месяца в 2028 году

Аэропорт Брюсселя "Шарлеруа" приостановит все авиаперевозки во второй половине 2028 года, чтобы провести капитальную реконструкцию единственной взлетно-посадочной полосы и другие работы по модернизации инфраструктуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Второй по загруженности аэропорт Бельгии приостановит авиаперевозки на 11 недель с 15 августа по 31 октября.

"Полная реконструкция единственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шарлеруа" (ориентировочный срок эксплуатации которой составляет 25 лет), а также другие масштабные работы по модернизации инфраструктуры запланированы компанией SOWAER на вторую половину 2028 года", – говорится в сообщении аэропорта.

"Чтобы свести к минимуму общую продолжительность перебоев в работе, различные строительные проекты будут осуществляться одновременно", – добавили в аэропорту. Работы потребуют временной приостановки авиасообщения.

Согласно последним данным бельгийского статистического управления Statbel, в 2025 году через аэропорт "Шарлеруа" вылетело или прилетело 11,2 миллиона пассажиров, а это означает, что 11-недельная пауза может затронуть более 2 миллионов пассажиров.

Бельгийская государственная телерадиокомпания RTBF сообщила, что стоимость работ составит около 50 млн евро.

Аэропорт "Шарлеруа", расположенный примерно в 70 километрах к югу от Брюсселя, используется в первую очередь авиакомпанией Ryanair, а также компаниями Wizz Air и Pegasus Airlines.

Напомним, в июле лоукостер Ryanair объявил, что планирует сократить деятельность в Бельгии из-за повышения налогов на воздушный транспорт, которое в компании назвали "абсурдным".

Ранее Ryanair предупредила об очередях в 16 аэропортах Европы из-за новой системы въезда/выезда в ЕС (EES).