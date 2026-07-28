Другий за завантаженістю аеропорт Бельгії зупинить роботу на понад два місяці у 2028 році

Аеропорт Брюсселя "Шарлеруа" призупинить усі авіаперевезення у другій половині 2028 року, щоб провести капітальну реконструкцію єдиної злітно-посадкової смуги та інші роботи з модернізації інфраструктури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Другий за завантаженістю аеропорт Бельгії призупинить авіаперевезення на 11 тижнів з 15 серпня до 31 жовтня.

"Повна реконструкція єдиної злітно-посадкової смуги аеропорту "Шарлеруа" (орієнтовний термін експлуатації якої становить 25 років), а також інші масштабні роботи з модернізації інфраструктури заплановані компанією SOWAER на другу половину 2028 року", – йдеться у повідомленні аеропорту.

"Щоб мінімізувати загальну тривалість перебоїв у роботі, різні будівельні проєкти будуть здійснюватися одночасно", – додали в аеропорту. Роботи вимагатимуть тимчасового призупинення авіасполучення.

Згідно з останніми даними бельгійського статистичного управління Statbel, у 2025 році через аеропорт "Шарлеруа" вилетіло або прилетіло 11,2 мільйона пасажирів, а це означає, що 11-тижнева пауза може торкнутися понад 2 мільйонів пасажирів.

Бельгійська державна телерадіокомпанія RTBF повідомила, що вартість робіт складе близько 50 мільйонів євро.

Аеропорт "Шарлеруа", розташований приблизно за 70 кілометрів на південь від Брюсселя, використовується насамперед авіакомпанією Ryanair, а також компаніями Wizz Air та Pegasus Airlines.

Нагадаємо, у липні лоукостер Ryanair оголосив, що планує скоротити діяльність у Бельгії через збільшення оподаткування повітряного транспорту, яке у компанії назвали "абсурдним".

Раніше Ryanair попередила про черги в 16 аеропортах Європи через нову систему в’їзду/виїзду ЄС (EES).