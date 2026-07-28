Журналисты узнали, что обсуждали Трамп и Зеленский на встрече в Вашингтоне

Президенты Соединенных Штатов и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне 28 июля обсуждали дипломатические усилия по прекращению войны и возможный визит спецпредставителей Трампа в Киев.

Об этом сообщила редактор американского телеканала Newsmax Нана Саджая на платформе X.

Источник, причастный к встрече Трампа и Зеленского, назвал её "очень практичной".

По данным журналистов, президенты обсуждали решения по прекращению войны и выдачу лицензий на производство американского оружия в качестве долгосрочной цели. Также речь шла о приглашении специальных представителей американского президента Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев, чтобы "придать новый импульс дипломатическим усилиям".

Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на осведомлённого собеседника сообщило, что встреча прошла "очень позитивно". Источник оценил беседу президентов на "не менее 8 из 10".

Собеседник агентства добавил, что визит Виткоффа и Кушнера в Киев потенциально может состояться в ближайшие несколько недель.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".

Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений. Зеленский провёл в Белом доме более часа.

Ранее Зеленский отметил, что в ходе визита его ключевым приоритетом являются средства противодействия баллистическим ракетам и стратегическое сотрудничество между Украиной и США.