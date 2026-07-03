WSJ: Хегсет хотел более радикального сокращения войск США в Европе

Министр обороны США Пит Хегсет в прошлом месяце планировал объявить союзникам о более радикальном сокращении численности американских войск в Европе, но от этого плана отказались.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает "Европейская правда".

По данным источников издания, в прошлом месяце Хегсет планировал отправиться в Брюссель, чтобы во время встречи с высшим военным руководством НАТО объявить, что США готовят дополнительное сокращение своих войск в Европе, которое выйдет за рамки отмененного развертывания бронетанковой бригады в Польше и предварительного вывода пехотной бригады из Румынии.

Однако предложение Хегсета было отклонено после того, как о нем стало известно Марко Рубио – госсекретарю и советнику президента по вопросам национальной безопасности – и другим высокопоставленным чиновникам, отмечают собеседники.

Вместо этого глава Пентагона заявил, что США проведут пересмотр присутствия своих войск в Европе, который может длиться до шести месяцев.

Этот инцидент свидетельствует о том, что администрация еще не определилась с темпами и масштабами потенциального сокращения численности американских войск на континенте, отмечает издание.

Предложения и резкие высказывания Хегсета встревожили союзников и законодателей – в том числе некоторых ведущих республиканцев, которые опасаются, что это нанесет долгосрочный ущерб НАТО и поощрит Россию.

Ожидается, что численность американских войск и военные расходы союзников станут главными темами во время встречи президента США Дональда Трампа с лидерами НАТО в Анкаре на следующей неделе.

Перспектива дальнейшего сокращения численности американских войск в Европе по-прежнему остается актуальной. Хегсет и его главный помощник по вопросам политики Элбридж Колби особенно настойчиво пытаются сократить военный контингент, развернутый на континенте.

На протяжении многих лет работы в Пентагоне и за его пределами Колби считался сторонником установления приоритетов, выступающим за ограничение обязательств США за пределами Азии, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Пекину.

Война с Ираном предоставила Хегсету и Колби новый повод пересмотреть вопрос о развертывании войск.

Недавние попытки Пентагона сократить численность контингента вызвали беспокойство как у республиканских, так и у демократических законодателей. Конгрессмены включили в проект закона о военных расходах положения, запрещающие Министерству обороны сокращать численность войск ниже 76 тысяч без оценки рисков со стороны главнокомандующего Европейским командованием США и председателя Объединенного комитета начальников штабов, а также без подтверждения со стороны Хегсета.

Эти опасения усилились в прошлом месяце, когда аппарат Хегсета организовал телефонный разговор с законодателями накануне июньской встречи с министрами обороны стран НАТО, сообщили некоторые источники, знакомые с этим вопросом. Однако во время разговора Хегсет лишь отметил, что планирует провести пересмотр военного присутствия США в Европе.

Ранее издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

Впоследствии эти сообщения подтвердили представители Пентагона.