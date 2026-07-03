СМИ: в Европе считают, что сборы за проход через Ормузский пролив неизбежны

Некоторые ведущие европейские государства теперь признают, что суда, проходящие через стратегически важный Ормузский пролив, будут вынуждены платить сборы Ирану и Оману.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Перспектива введения определённой комиссии за услуги после войны США и Израиля против Ирана была названа "само собой разумеющейся" двумя лицами, которые попросили не называть их имена.

По их словам, в частных беседах некоторые чиновники арабских стран Персидского залива придерживаются такого же мнения, хотя это не обязательно является официальной позицией их правительств.

Неясно, какой вид или размер сборов любая страна была бы готова принять.

Между тем США и арабские страны Персидского залива продолжают настаивать на том, что Иран и Оман не могут взимать никаких сборов за проход через Ормузский пролив. Среди их опасений – риск создания прецедента, в соответствии с которым другие страны также начнут взимать сборы на различных водных путях.

Хотя европейские страны смирились с идеей дополнительных расходов, они настаивают на том, чтобы иранские и оманские чиновники не дискриминировали суда по их принадлежности, отметили источники.

Великобритания, Франция и другие европейские страны также настаивают на создании международной морской коалиции для помощи в разминировании Ормузского пролива, но её развёртывание будет зависеть от прогресса переговоров между США и Ираном о заключении постоянного мирного соглашения.

Как писало Bloomberg на прошлой неделе, что Оман сообщил европейским чиновникам, что возвращение к довоенному статус-кво в Ормузском проливе невозможно.

С судов, проходящих через этот водный путь, могут взиматься сборы за услуги, связанные с очисткой пролива от загрязнения, а также навигационные сборы.

Оман, союзник как Запада, так и Ирана, испытывает давление с обеих сторон. Публично султанат, граничащий с южной частью пролива, посылает противоречивые сигналы относительно своих дальнейших действий, хотя всегда заявлял, что будет соблюдать международное морское право.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив в начале бомбардировок со стороны США и Израиля в конце февраля, а впоследствии Вашингтон заблокировал судам доступ к иранским портам. Это привело к стремительному росту цен на энергоносители и дефициту других товаров, таких как гелий и удобрения. С самого начала войны Иран требует иметь определенную форму контроля над движением судов через пролив в будущем.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Ранее в Париже заявили, что международная миссия по поддержанию безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова к развертыванию, как только будут созданы все необходимые условия.