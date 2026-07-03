В Армении приняли закон, ограничивающий право голоса граждан за границей
Парламент Армении окончательно принял закон об ограничении права голоса граждан, проживавших за границей.
Об этом сообщает "Радио Азатутюн" и Newsam, пишет "Европейская правда".
Национальное собрание Армении приняло во втором чтении и в целом проект закона об ограничении права голоса армянских граждан за границей, внесенный депутатами от руководящей партии "Гражданский договор".
Закон предусматривает, что на общенациональных выборах и референдумах не смогут голосовать граждане, не находившиеся в Армении более года за последние два года до момента публикации списков избирателей. Исключения будут возможны для тех, кто ездил в официальные командировки или на обучение.
Закон был принят голосами 63 депутатов, оппозиция бойкотировала голосование.
Фракция оппозиционной "Армении" планирует оспаривать закон в Конституционном суде.
Несколько неправительственных организаций также критиковали его как не соответствующий конституции, непропорционально ограничивающий право голоса, нарушающий политические права граждан и демократические принципы.
Напомним, последние парламентские выборы в Армении прошли менее месяца назад, 7 июня, в условиях активного российского вмешательства. Премьер страны Никол Пашинян после них заявил об "исторической победе".
Подробно о результатах голосования 7 июня читайте в статье: Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана к западу.