В Армении приняли закон, ограничивающий право голоса граждан за границей

Парламент Армении окончательно принял закон об ограничении права голоса граждан, проживавших за границей.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн" и Newsam, пишет "Европейская правда".

Национальное собрание Армении приняло во втором чтении и в целом проект закона об ограничении права голоса армянских граждан за границей, внесенный депутатами от руководящей партии "Гражданский договор".

Закон предусматривает, что на общенациональных выборах и референдумах не смогут голосовать граждане, не находившиеся в Армении более года за последние два года до момента публикации списков избирателей. Исключения будут возможны для тех, кто ездил в официальные командировки или на обучение.

Закон был принят голосами 63 депутатов, оппозиция бойкотировала голосование.

Фракция оппозиционной "Армении" планирует оспаривать закон в Конституционном суде.

Несколько неправительственных организаций также критиковали его как не соответствующий конституции, непропорционально ограничивающий право голоса, нарушающий политические права граждан и демократические принципы.

Напомним, последние парламентские выборы в Армении прошли менее месяца назад, 7 июня, в условиях активного российского вмешательства. Премьер страны Никол Пашинян после них заявил об "исторической победе".

Подробно о результатах голосования 7 июня читайте в статье: Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана к западу.