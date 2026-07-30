В ЕС объявили о новых "оборонных траншах" на сумму 90 млрд евро: "Это будет насыщенное лето"

До конца 2026 года Евросоюз должен выплатить Украине около 20 млрд евро, причем новые транши могут поступить уже в ближайшие недели.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды", заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари.

Уже в августе Украина может рассчитывать как минимум на один новый "оборонный транш" от ЕС в рамках выплат по кредиту в 90 млрд евро.

"Это будет очень насыщенное лето для обеих сторон – как в Украине, так и здесь, в Еврокомиссии. Мы не собираемся делать летний перерыв по этому поводу. Вы можете ожидать, что будет рассмотрено больше графиков выплат – и больше выплат состоится в ближайшие недели и месяцы", – заявил Уйвари.

Он напомнил, что до конца года ЕС планирует выделить 28,3 млрд евро на оборону Украины.

"Мы уже выплатили 8,5 млрд, значит, осталось еще 20. Так что это будет очень насыщенное лето и осень. И мы будем двигаться вперед на этой основе", – заверил пресс-секретарь Еврокомиссии

Балаж Уйвари уточнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Украине, анонсировала еще 10 млрд выплат на нужды украинской армии – выплаченные 30 июля 3,47 млрд являются первым шагом к выполнению этого обещания.

Как сообщала "Европейская правда", 30 июля Европейская комиссия перечислила Украине еще 3,47 млрд евро в рамках оборонной части кредита на 90 млрд евро.

В свою очередь, Совет ЕС 30 апреля утвердил обновленный план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который позволит Украине получить 8,3 млрд евро в 2026 году для покрытия бюджетных потребностей.

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