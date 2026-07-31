Число депортаций из Германии сократилось по сравнению с прошлым годом

Число депортаций из Германии в первом полугодии 2026 года сократилось по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Федерального министерства внутренних дел, сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Как показывают данные, с начала января по конец июня 2026 года Германия депортировала 9663 человека. В то же время в первом полугодии 2025 года, по предварительным данным, было депортировано более 11 800 человек.

В последние годы количество депортаций растет. По данным Министерства внутренних дел, в 2025 году в целом было депортировано примерно 22 800 человек – это больше, чем более 20 тысяч в предыдущем году, около 16 400 в 2023 году и менее 13 тысяч в 2022 году.

Недавно федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что изменение миграционной политики будет осуществляться "с контролем, целенаправленностью и чёткой позицией".

Напомним, в июне стало известно, что в консультации с "Талибаном" немецкое правительство ускоряет депортацию афганских преступников на родину.

28 июля Германия депортировала 31 гражданина Афганистана; среди депортированных был человек без судимостей – впервые с момента возвращения "Талибана" к власти в Кабуле.

В тот же день в немецком аэропорту Лейпциг/Галле состоялся митинг против очередного депортационного рейса в Афганистан.