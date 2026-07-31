В пятницу в Польше с помощью украинского эксперта продолжат расследовать падение ракеты

В Польше на пятницу запланированы дальнейшие процессуальные действия и экспертиза обломков ракеты, упавшей 30 июля в Люблинском воеводстве; в расследовании примет участие украинский эксперт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Как сообщается, в четверг вечером прокуроры завершили расследование на месте падения ракеты в Тарнава-Колонии, что примерно в 95 км от границы с Украиной. Следователи изъяли многочисленные фрагменты ракеты, а в пятницу проведут их детальное исследование с участием эксперта из Украины.

Пресс-секретарь прокуратуры Люблина Марчин Козак объявил в четверг вечером, что воронку от снаряда засыпали, и владелец снова может пользоваться участком.

Засыпанная землёй воронка от падения ракеты 30 июля фото с сайта rmf 24

Он подытожил, что в ходе операций в четверг солдаты Сил территориальной обороны обследовали территорию площадью примерно 3 квадратных километра, обнаружив многочисленные фрагменты ракеты, включая компоненты двигателя.

Прокурор объявил, что дальнейшие процессуальные действия запланированы на пятницу, в частности, экспертиза обломков ракеты в штаб-квартире Военной полиции. Украинский эксперт примет участие в расследовании, чтобы помочь польским службам идентифицировать обнаруженный объект.

Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик в четверг вечером подтвердил, что российская ракета Х-101 упала в Люблинском районе.

Козак ранее сообщал, что следователи осматривают место взрыва – кратер диаметром примерно 10 метров и глубиной 5 метров. Они фиксируют обломки, компоненты ракеты и собирают образцы грунта.

Ранее в НАТО заявили, что находятся в тесном контакте с польскими властями в связи с инцидентом с российской ракетой Х-101.

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел беседу со своим польским коллегой Радославом Сикорским после того, как российская крылатая ракета вторглась на территорию Польши. Сибига заверил польского министра в полной солидарности Украины с Польшей.

Польский премьер Дональд Туск, комментируя падение ракеты РФ в Люблинском воеводстве, отметил, что нет оснований полагать, что именно Польша была её целью.