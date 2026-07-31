Большинство немцев негативно оценили действия Мерца при последних кадровых перестановках

Большинство немецких избирателей критически оценивают действия федерального канцлера Фридриха Мерца при назначении новых руководителей на ключевые посты в федеральном правительстве.

Об этом свидетельствуют данные свежего исследования Politbarometer телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".

57% респондентов считают, что Мерц скорее плохо справился с кадровыми изменениями. Чуть больше пятой части (21%) оценивают его действия скорее положительно.

Даже среди сторонников блока ХДС/ХСС критика незначительно преобладает: 43% отрицательных оценок против 39% положительных.

Лишь 17% опрошенных верят, что работа федерального правительства улучшится благодаря этим перестановкам. 13% ожидают ухудшения, а большинство (61%) не предвидят существенного влияния.

В то же время большинство респондентов (55%) в принципе положительно относятся к самому факту обновления некоторых руководящих постов в правительстве, тогда как 31% считают такие замены нецелесообразными.

Мерц использовал отставку председателя фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана для масштабной реорганизации во фракции, правительстве и партии. Впрочем, потребовалось 11 дней, прежде чем в среду он смог завершить большую часть этого процесса, назначив новых министров.

Особую волну недовольства в собственной партии Мерца вызвала замена министра транспорта Патрика Шнидера. Подробнее об этом читайте в статье: "Детские проблемы" команды Мерца: как перестановки в правительстве вызвали кризис в Германии.