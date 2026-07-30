Туск срочно отправился в Люблинское воеводство, где упал неизвестный объект

Премьер-министр Польши Дональд Туск изменил свой график и отправился в Люблинское воеводство, где ночью упал неизвестный объект, нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом сообщил в четверг утром пресс-секретарь правительства Адам Шлапка, пишет "Европейская правда".

"Премьер-министр Дональд Туск отправился в Люблинское воеводство в связи с ночным нарушением воздушного пространства Польши", – отметил Шлапка.

Туск сообщил, что созвал координационную группу в связи с инцидентом.

Ранее канцелярия премьер-министра Польши сообщила, что запланированный на четверг до полудня визит Дональда Туска в Нижнесилезское воеводство был отменен.

По данным WP, в правительстве Польши склоняются к мнению, что ночью в Люблинском воеводстве, в районе поселка Тарнава-Колония, упала российская ракета.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило утром 30 июля, что ночью, на фоне российской воздушной атаки на Украину, неопознанный объект вторгся в воздушное пространство страны и впоследствии исчез с радаров.

Местные жители Люблинского воеводства сообщали о взрывах и кратере в поле, а в самом воеводстве, на востоке Польши, раздавались сигналы воздушной тревоги.