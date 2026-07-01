FT: Германия хочет договориться о производстве американских ракет на своей территории

Германия оказывает давление на США, чтобы те разрешили производить больше американского оружия на немецкой территории, стремясь восполнить пробелы в военном потенциале Европы и одновременно дать Дональду Трампу повод и в дальнейшем поддерживать интерес к обороне континента.

Об этом издание Financial Times узнало от источников, сообщает "Европейская правда".

По словам лиц, знакомых с ситуацией, немецкие чиновники просят своих американских коллег заключить соглашение о совместном производстве ещё до саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре.

Эта инициатива является частью более широких усилий европейских государств, направленных на использование своих оборонно-промышленных мощностей для стабилизации своих напряженных отношений с Вашингтоном.

По словам одного из источников, переговоры о "концепциях совместного производства", объединяющих немецкую и американскую промышленность, уже ведутся.

Другой источник отметил, что обсуждения охватывают "всё", что поможет обеим странам укрепить свои оборонные возможности, включая совместное производство ракет большой дальности "Томагавк" и новейших перехватчиков для систем ПВО Patriot, известных как PAC-3.

Третий источник сообщил, что реакция США – как со стороны правительства, так и со стороны промышленности – на эти предложения оказалась более позитивной, чем ожидалось.

Немецкие чиновники подчеркивают, что производство критически важного американского вооружения в крупнейшей экономике ЕС поможет Вашингтону решить проблемы с производственными мощностями, усугубившиеся в результате войны в Иране.

Это также поможет таким странам, как Германия, быстрее получать оружие в условиях гонки перевооружения в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Однако любое решение о производстве секретных американских технологий за пределами США потребует согласия Вашингтона.

Министерство обороны Германии сообщило, что между американскими и немецкими оборонными компаниями уже существует "интенсивное и хорошо налаженное" сотрудничество, приводя в качестве примера производство компанией Rheinmetall фюзеляжей для истребителей F-35 и новый завод MBDA-Raytheon по производству ракет PAC-2 и GEM-T к системе Patriot.

В министерстве отметили, что Германия будет продолжать искать пути расширения производственных мощностей и ускорения поставок "срочно необходимых систем вооружения" для Бундесвера и других европейских государств.

По словам одного из осведомлённых источников, правительство поддерживает контакты с немецким подразделением европейского производителя ракет MBDA относительно сотрудничества с компанией Raytheon, которая производит Tomahawk, с целью создания наземной версии крылатой ракеты.

Эти две компании уже давно сотрудничают, но прямых переговоров по ракетам Tomahawk пока не проводили, отметил источник.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит просьбу Украины о получении лицензии на производство ракет-перехватчиков.

Украинские и немецкие компании будут сотрудничать в области производства антибаллистических систем в рамках соглашения, которое Украина и Германия подписали 18 июня в Брюсселе.

В начале июня Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью налаживания в европейских странах производства средств ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.