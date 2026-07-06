СМИ: дополнительный контингент США прибудет в Польшу в течение трех месяцев

Планируемое развертывание в Польше дополнительных 5 тысяч американских военнослужащих ожидается в течение трех месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно польской газете Dziennik Gazeta Prawna.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Польшу прибудут 5 000 американских военнослужащих, а общая численность солдат США в стране достигнет 11 000.

Глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий, вернувшийся с переговоров с Пентагоном, заявил, что Вашингтон считает Варшаву образцовым союзником.

"Я неоднократно слышал от американской стороны, что Польша является образцовым союзником Соединённых Штатов. Это было подтверждено в моих беседах, в частности во время встречи с главным стратегом Пентагона Элбриджем Колби. Таким образом, американо-польское сотрудничество выглядит перспективным в ближайшие годы", – заявил Гродецкий.

Кроме того, Польша ведет переговоры с США о создании постоянной базы американских войск в стране. По данным СМИ, окончательное решение будет принято в течение 6–12 месяцев. Встреча президентов Дональда Трампа и Кароля Навроцкого по этому вопросу запланирована на ближайшие месяцы.

Напомним, в мае США объявили, что приостанавливают развертывание 4 тысяч американских военнослужащих в Польше.

Однако впоследствии Трамп заявил, что Соединённые Штаты отправят в Польшу ещё 5 тысяч военнослужащих.

3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.