В Еврокомиссии настаивают, что Украина готова открыть все кластеры

Украина и Молдова готовы к открытию всех пяти неоткрытых кластеров в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз, и Еврокомиссия призывает государства-члены ЕС принять решение об их открытии.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в среду, 8 июля.



Еврокомиссия призывает государства-члены ЕС двигаться вперед с принятием решений об открытии переговорных кластеров для Украины и Молдовы.



"Мы считаем, что все условия сейчас выполнены для того, чтобы Молдова и Украина открыли все кластеры – то есть пять кластеров, которые остались. И мы действительно призываем государства-члены двигаться вперед в этом вопросе, и готовы поддержать этот процесс", – заявил Мерсье.



Он, в то же время, отказался предоставлять комментарии относительно технических дискуссий в Совете ЕС по этому поводу.



Как сообщала "Европейская правда", комитет постоянных представителей (Coreper) в среду, 8 июля, принял решение отправить Украине и Молдове письмо с просьбой передать переговорную позицию по кластеру 6 "Внешние отношения" – с тем, чтобы утвердить общую переговорную позицию ЕС уже на этой неделе и открыть кластер во вторник, 14 июля.



Напомним, Венгрия в одностороннем порядке блокировала одобрение результатов скрининга кластеров 2-6 для Украины и Молдовы в рамках рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.



Но 3 июля Будапешт согласился на открытие кластера 6.



Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Польша и Венгрия не будут блокировать открытие всех кластеров для Украины в ближайшее время.