У Єврокомісії наполягають, що Україна готова відкрити всі кластери

Україна та Молдова готові до відкриття усіх пʼяти невідкритих кластерів у процесі перемовин про вступ до Євросоюзу і Єврокомісія закликає держави-члени ЄС прийняти рішення про їх відкриття.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у середу, 8 липня.

Єврокомісія закликає держави-члени ЄС рухатися вперед з прийняттям рішень про відкриття перемовних кластерів для України та Молдови.

"Ми вважаємо, що всі умови зараз виконані для того, щоб Молдова та Україна відкрили всі кластери – тобто п'ять кластерів, що залишилися. І ми дійсно закликаємо держави-члени рухатися вперед у цьому питанні, та готові підтримати цей процес", – заявив Мерсьє.

Він, у той самий час, відмовився надавати коментарі щодо технічних дискусій у Раді ЄС з цього приводу.

Як повідомляла "Європейська правда", комітет постійних представників (Coreper) у середу, 8 липня, ухвалив рішення надіслати Україні та Молдові листа з проханням передати переговорну позицію по кластеру 6 "Зовнішні відносини" – з тим, щоб затвердити спільну переговорну позицію ЄС вже цього тижня та відкрити кластер у вівторок, 14 липня.

Нагадаємо, Угорщина в односторонньому порядку блокувала схвалення результатів скринінгу кластерів 2-6 для України та Молдови у рамках робочої групи Ради ЄС з питань розширення.

Але 3 липня Будапешт погодився на відкриття кластера 6.

Президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Польща та Угорщина не блокуватимуть відкриття всіх кластерів для України найближчим часом.