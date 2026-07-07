Рютте объявил о запуске антидроновой инициативы НАТО стоимостью более $40 млрд

НАТО запускает инициативу Drone Edge стоимостью 40 млрд долларов, направленную на противодействие беспилотникам.

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на Форуме оборонной промышленности Альянса в Анкаре, сообщает "Европейская правда".

Рютте заявил, что, учитывая опыт войн в Украине и на Ближнем Востоке, Альянс должен расширить свои возможности по обнаружению, идентификации и нейтрализации беспилотных аппаратов, которые могут вторгнуться в воздушное пространство союзников.

В рамках проекта Drone Edge страны-члены НАТО будут инвестировать 40 млрд долларов в средства противодействия дронам в течение следующих пяти лет.

"Поскольку для использования этих средств необходимы специалисты, союзники также обязуются подготовить в своих вооруженных силах в пять раз больше операторов дронов; до конца 2027 года НАТО будет поддерживать союзников различными способами, чтобы они могли выполнить свои обязательства", – объявил генсек НАТО.

По его словам, Альянс запустит "рынок средств противодействия дронам", цель которого заключается в том, чтобы помочь союзникам быстро и в больших объемах закупать средства борьбы с беспилотниками.

Кроме того, по словам Рютте, Альянс расширит свои возможности по подготовке пилотов дронов, в частности в рамках проекта NATO Flight Training Europe. Чиновник сообщил, что к нему присоединились Финляндия, Франция и Швеция, благодаря чему общее количество членов Альянса, участвующих в инициативе, возросло до 20.

"Вместе мы строим альянс, готовый к противодействию дронам. Мы используем новейшие инновационные технологии, инвестируем в наши трансатлантические оборонные отрасли и извлекаем практические уроки из боевых действий на территории Украины", – заявил Рютте.

Как известно, за последние месяцы участились случаи вторжения дронов в воздушное пространство стран НАТО, прежде всего государств восточного фланга. В большинстве случаев речь идет о "заблудившихся" украинских дронах, которые были сбиты с курса под действием российских средств РЭБ.

Уже дважды истребители НАТО сбили "заблудившиеся" украинские беспилотные аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна убежден, что падение на территории стран-членов НАТО украинских дронов, сбившихся с курса, является приемлемой ценой за уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов и военных баз.