В Швеции задержали двух человек по подозрениям в шпионаже

В Швеции двух человек, граждан Китая и Малайзии, задержали по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

35-летнего гражданина Китая и 22-летнего гражданина Малайзии задержали в среду, 2 июля.

Подозрения касаются "серьезной нелегальной разведывательной деятельности против Швеции", сообщил представитель Службы государственной безопасности Швеции (SÄPO) Габриэль Вернстедт.

По данным в ордере на арест, противоправные действия совершались между 26 июня и 1 июля. Чем занимались подозреваемые, не уточняют.

Также на этой неделе в Польше задержали двух человек по подозрению в шпионаже для Беларуси.

В мае Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже для РФ.