В Швеции задержали двух человек по подозрениям в шпионаже
Новости — Пятница, 3 июля 2026, 14:53 —
В Швеции двух человек, граждан Китая и Малайзии, задержали по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
35-летнего гражданина Китая и 22-летнего гражданина Малайзии задержали в среду, 2 июля.
Подозрения касаются "серьезной нелегальной разведывательной деятельности против Швеции", сообщил представитель Службы государственной безопасности Швеции (SÄPO) Габриэль Вернстедт.
По данным в ордере на арест, противоправные действия совершались между 26 июня и 1 июля. Чем занимались подозреваемые, не уточняют.
Также на этой неделе в Польше задержали двух человек по подозрению в шпионаже для Беларуси.
В мае Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже для РФ.
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