В выходные во Франции снова ожидается экстремальная жара до 40 °C

Во Франции начинается пиковый период новой волны жары, в ходе которой в выходные столбик термометра местами превысит отметку 40°C.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Уже с полудня пятницы, 10 июля, для девяти департаментов страны на западе начнет действовать максимальный, "красный" уровень предупреждения из-за экстремальной жары. Еще в 76 департаментах объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Период жаркой погоды продлится как минимум до 14 июля, а показатели термометра будут примерно соответствовать тем, что были во время предыдущей волны жары в конце июня.

Так, в субботу на западе Бургундии, в столичном регионе Иль-де-Франс, над Луарой, в Аквитании и даже в традиционно более прохладной Бретани будет 37-39°C.

В воскресенье для департаментов вблизи границ с Испанией прогнозируют от более 40 до 42°C, в более северном Нанте – также 40°C. Жара может держаться даже после 20 часов вечера.

На фоне этих прогнозов префектура департамента Од ввела ограничения на продажу и употребление алкоголя в общественных местах – как уже делали в Париже.

Префектура департамента Рона ввела ограничения на использование воды из природных водоемов.

Уже 9 июля из-за жары остановили реактор АЭС возле Тулузы – вода в реке Гаронна нагрелась выше предельного показателя, при котором её разрешено использовать.

23–24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за всю историю наблюдений, тогда локально фиксировали даже более 44 °C.

С экстремальными температурами в конце июня связывают более 2000 "избыточных" смертей, аналогичную тенденцию заметили и соседние страны Европы, страдавшие от жары.