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Сильное землетрясение в южной части Испании повредило дома и автомобили

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Новости — Суббота, 15 августа 2026, 10:15 — Уляна Кричковская-Богданова

Ранним утром 15 августа в южном испанском городе Гранада произошло землетрясение магнитудой 5, в результате которого были повреждены дома и автомобили.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Землетрясение произошло в муниципалитете Алендин. По данным регионального правительства, были повреждены дома и автомобили, однако о пострадавших не сообщалось.

Как отмечается, службы экстренной помощи спасли нескольких человек из поврежденных зданий.

"Если вы находитесь в Гранаде, почувствовали землетрясение, с вами все в порядке, а ваш дом не пострадал, сохраняйте спокойствие и избегайте без необходимости входа и выхода из зданий. На улице держитесь подальше от фасадов, карнизов, балконов, стен и других элементов, которые могут обрушиться", – заявил вице-президент правительства автономной области Андалусии Антонио Санс Кабелло.

В начале августа в Италии около 10:15 утра жители Северной Тосканы почувствовали землетрясение, магнитуда которого составила 4,3.

Вечером 31 июля вблизи Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7 – самое сильное в этом районе за последние годы.

В восточной части Турции утром 19 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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