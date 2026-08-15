Сильное землетрясение в южной части Испании повредило дома и автомобили

Ранним утром 15 августа в южном испанском городе Гранада произошло землетрясение магнитудой 5, в результате которого были повреждены дома и автомобили.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Землетрясение произошло в муниципалитете Алендин. По данным регионального правительства, были повреждены дома и автомобили, однако о пострадавших не сообщалось.

🇪🇸 Así se vivió el sismo en Alhendín (Granada), España. pic.twitter.com/x1t42LGmFP – Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 15, 2026

Как отмечается, службы экстренной помощи спасли нескольких человек из поврежденных зданий.

🔴 ÚLTIMA HORA | Terremoto de 5.0 epicentro en Granada 🇪🇸 España



Se observan daños en varios edificios. pic.twitter.com/hHoFyifocX – Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) August 15, 2026

"Если вы находитесь в Гранаде, почувствовали землетрясение, с вами все в порядке, а ваш дом не пострадал, сохраняйте спокойствие и избегайте без необходимости входа и выхода из зданий. На улице держитесь подальше от фасадов, карнизов, балконов, стен и других элементов, которые могут обрушиться", – заявил вице-президент правительства автономной области Андалусии Антонио Санс Кабелло.

🇪🇸 ATENCIÓN: Sismo de magnitud 5,0 en Alhendín, Granada, España. pic.twitter.com/4PCFep1KjA – Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 14, 2026

В начале августа в Италии около 10:15 утра жители Северной Тосканы почувствовали землетрясение, магнитуда которого составила 4,3.

Вечером 31 июля вблизи Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7 – самое сильное в этом районе за последние годы.

В восточной части Турции утром 19 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0.