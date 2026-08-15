Украинские спасатели вернулись из Франции, где помогали бороться с лесными пожарами

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вернулись из Франции, где почти две недели помогали сдерживать масштабные лесные пожары.

Об этом в своих соцсетях написал министр внутренних дел Иван Выговский, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, это была первая миссия украинской команды по оказанию помощи государству – члену ЕС в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

"В состав сводного подразделения вошли 70 спасателей и 15 единиц специальной техники", – добавил Выговский.

По его словам, украинские спасатели патрулировали лесные массивы, с помощью БПЛА выявляли новые очаги возгорания и вместе с коллегами сдерживали огонь.

Эти дни стали не только совместной работой, но и опытом, который объединил спасателей из Украины, Франции, Словакии и других стран.

"Для украинцев эта миссия стала возможностью поделиться своим уникальным опытом, приобретённым во время полномасштабной войны", – подчеркнул глава МВД.

Он также отметил, что работа украинской команды получила высокую оценку руководства Франции и благодарность местных жителей.

С начала 2026 года площадь опустошенных лесными пожарами территорий во Франции достигла 100 тысяч гектаров. Это рекордный показатель за 20 лет, с тех пор как ведутся соответствующие спутниковые наблюдения.

Как известно, больше всего пострадал департамент Жиронда на юго-западе, где выгорели десятки тысяч гектаров. На помощь французским пожарным туда прибыли, в том числе, украинские пожарные.

13 августа вспыхнул еще один крупный пожар в департаменте Ланды, он опустошил уже 1000 гектаров.

Также этим летом во Франции зафиксировали рекордное обмеление малых рек.