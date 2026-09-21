Еврокомиссар: Литве надо улучшать ПВО для отражения массированных атак дронов

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что система обнаружения воздушных угроз в Литве по-прежнему имеет немало недостатков и должна быть усилена для противодействия массированным атакам.

Слова еврокомиссара цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Кубилюс приветствовал успешное сбитие истребителями НАТО дрона над Литвой на прошлой неделе. В то же время еврокомиссар отметил, что противовоздушная оборона страны все еще имеет некоторые пробелы.

"Хорошо, что удалось сбить дрон, но вспомним, что вчера вечером была объявлена тревога из-за того, что пролетела стая птиц, и сначала считалось, что это дрон. Это означает, что наша система обнаружения – радары и другие системы, которые мы используем, – пока не позволяет нам уверенно и гарантированно определить, когда наше воздушное пространство действительно пересекает дрон, прилетающий откуда-то, и в отношении которого уже нужно думать, как его сбить", – заявил Кубилюс.

По словам чиновника, Литве следует наладить систему обнаружения и индикации, "которая бы позволяла видеть как отдельный дрон, так и давала гарантию, что в случае, если будет лететь 100 дронов, мы их также увидим".

В то же время еврокомиссар отметил, что не уверен, уделяет ли Литва этому сейчас достаточно внимания. Он напомнил, что Еврокомиссия готова помочь государствам восточного фланга в укреплении противовоздушной обороны.

"Не знаю, сколько внимания Литва уделяет этому сегодня. Об этом действительно стоит подумать. Мы готовы помочь, призываем приграничные государства от Балтийского моря до Черного моря реализовать так называемый проект охраны границы, который охватывал бы и то, что мы условно называли "дроновой границей". Но здесь уже нужен комплексный подход, поскольку стремительное развертывание таких систем в кризисной ситуации требует решений уже сейчас", – пояснил Кубилюс.

Литовский министр обороны Робертас Каунас заявил, что дрон, сбитый 15 сентября в воздушном пространстве Литвы, был российским, однако его целью была Украина.

На месте падения беспилотника обнаружили взрывное устройство – его обезвредили саперы.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что дронам, залетающим на территорию его страны или других стран Балтии, могут намеренно позволять отклоняться от курса.