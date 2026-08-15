Українські рятувальники повернулись з Франції, де допомагали боротись з лісовими пожежами

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали стримувати масштабні лісові пожежі.

Про це у своїх соцмережах написав міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, це була перша місія української команди з надання допомоги державі – члену ЄС в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

"До складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки", – додав Вигівський.

За його словами, українські рятувальники патрулювали лісові масиви, за допомогою БпЛА виявляли нові загоряння та разом із колегами стримували вогонь.

Ці дні стали не лише спільною роботою, а й досвідом, який об'єднав рятувальників з України, Франції, Словаччини та інших країн.

"Для українців ця місія стала можливістю поділитися своїм унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни", – наголосив глава МВС.

Він також зазначив, що робота української команди отримала високу оцінку від керівництва Франції та вдячність місцевих жителів.

Від початку 2026 року площа спустошених лісовими пожежами територій у Франції сягнула 100 тисяч гектарів. Це рекордний показник за 20 років, відколи ведуться відповідні супутникові спостереження.

Як відомо, найбільше постраждав департамент Жиронда на південному заході, де вигоріли десятки тисяч гектарів. На підмогу французьким вогнеборцям туди приїхали у тому числі українські пожежники.

13 серпня спалахнула інша велика пожежа у департаменті Ланди, вона спустошила вже 1000 гектарів.

Також цього літа у Франції зафіксували рекордне обміління малих річок.