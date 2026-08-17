Бывшему главе парламента Гагаузии по итогам апелляции сократили срок заключения

Бывшему председателю местного парламента автономного региона Молдовы Гагаузия Дмитрию Константинову по итогам апелляционного разбирательства сократили срок заключения с 12 до 8 лет.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на материалы местных изданий, пишет "Европейская правда".

17 августа Апелляционная палата Комрата частично удовлетворила ходатайство адвокатов Константинова, которого осудили за злоупотребление служебным положением и присвоение средств, и сократила приговор с двенадцати лет лишения свободы до восьми.

Первоначальный приговор был вынесен в конце декабря 2025 года. Помимо срока лишения свободы, Константинову запретили в течение 5 лет занимать определенные должности и обязали возместить 46 млн леев убытков.

Детали дела касаются 2017–2020 годов, когда Константинов, будучи руководителем частной компании в Комрате, переводил деньги фирмы на счета другой организации, где работал его сын, на основании фиктивных контрактов. Следствие пришло к выводу, что это привело к убыткам в размере 46 млн леев и довело фирму до банкротства.

Константинов не находится под стражей. Его объявили в розыск, затем отменили это решение на основании того, что еще нет приговора апелляционной инстанции. Впоследствии в полиции заявили, что розыск остается в силе, а Константинов, вероятно, находится на территории непризнанного Приднестровья.

Бывшую главу Гагаузии Евгению Гуцул в 2025 году приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".