Ексглаві парламенту Гагаузії за результатами апеляції скоротили термін ув’язнення

Колишньому голові місцевого парламенту автономного регіону Молдови Гагаузія Дмитрію Константинову за результатами апеляційного розгляду скоротили термін ув’язнення з 12 років до 8.

Про це повідомляє Newsmaker за матеріалами місцевих видань, пише "Європейська правда".

17 серпня Апеляційна палата Комрату частково задовольнила клопотання адвокатів Константинова, якого засудили за зловживання службовим становищем та привласнення коштів, і скоротила вирок з дванадцяти років позбавлення волі до восьми.

Початковий вирок ухвалили наприкінці грудня 2025 року. Окрім терміну ув’язнення, Константинову заборонили протягом 5 років обіймати певні посади та зобов’язали компенсувати 46 млн леїв збитків.

Деталі справи стосуються 2017-2020 років, коли Константинов як керівник приватної компанії у Комраті переказував гроші фірми на рахунки іншої організації, де працював його син, на підставі фіктивних контрактів. Слідство дійшло висновку, що це спричинило збитки на 46 млн леїв і довело фірму до банкрутства.

Константинов не перебуває під вартою. Його оголошували у розшук, потім відкликали це рішення на підставі того, що ще немає вироку апеляційної інстанції. Згодом у поліції заявили, що розшук залишається чинним, а Константинов ймовірно перебуває на території невизнаного Придністров’я.

Також у 2025 році колишню очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".