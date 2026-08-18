Дания отправила призывников на учения в Гренландию

Дания впервые за последнее время отправила призывников на учения в Гренландию, где они получат опыт в совершенно новых условиях местности.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Дании, пишет "Европейская правда".

Датские призывники впервые за долгое время отправились на учения в Гренландию, где также будут задействованы в рамках учений Arctic Endurance.

Отъезд группы состоялся еще в начале августа. Часть находится в районе Нуука, другая часть – в поселке Кангерлуссуак, позже их будут менять местами.

Пребывание в Гренландии даст срочникам новый опыт деятельности в местности с большим открытым пространством, минимумом растительности и крутыми скалами, что сильно отличается от привычных ландшафтов в Дании.

Напомним, Дания ввела продленный срок срочной службы в ответ на действия России и президента США Дональда Трампа.

Также Дания увеличит военное присутствие на Фарерских островах.