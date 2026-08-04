Дания ввела удлиненный срок военной службы в ответ на действия России и Трампа

Около 1 600 датских новобранцев в понедельник начали новую, удлиненную программу призыва, приступив к 11-месячной службе, поскольку Дания ускоряет развитие обороны под давлением проблем безопасности в Арктике и войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Дания заявила, что в 2024 году впервые распространит призыв на женщин и увеличит стандартный срок службы с четырёх до 11 месяцев, а количество призывников к 2033 году должно вырасти с 5 000 до 7 500 ежегодно.

Новый набор проходит на фоне того, как Дания готовится впервые в конце этого месяца отправить призывников в Гренландию: рота из более чем 100 солдат будет нести службу в течение одного месяца, приняв на себя оперативные задачи от профессиональных войск.

Это размещение военных имеет дополнительное политическое значение, поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении контролировать эту полуавтономную датскую территорию, ссылаясь на национальную безопасность – требование, которое правительства Гренландии и Дании решительно отвергли.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошедшем в прошлом месяце саммите НАТО в Анкаре заявила, что её страна готова защищать каждый дюйм территории военного альянса, "включая нашу собственную".

Новобранцев ждут пять месяцев базовой подготовки, за которыми следуют шесть месяцев боевой службы. Вооруженные силы Дании также вводят новые направления призыва, в частности взвод беспилотников в Командовании специальных операций.

Программа этой скандинавской страны действует по принципу жеребьёвки для всех здоровых молодых людей, достигших 18 лет, но уже много лет состоит почти исключительно из добровольцев, а жеребьёвка используется лишь для заполнения остаточных квот.

Соседние скандинавские страны – Швеция, Финляндия и Норвегия – также имеют военную службу на основе призыва, как и страны Балтийского региона – Эстония, Латвия и Литва.

Недавно стало известно, что Австрия планирует продлить военную службу с шести до девяти месяцев, чтобы адаптироваться к ситуации с безопасностью, изменившейся из-за войны России против Украины.

А в Финляндии Силы обороны начинают проводить подготовку по использованию противодроновых систем в ответ на растущую угрозу со стороны беспилотников.