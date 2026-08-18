Германия открывает новый центр по исследованию беспилотников

Во вторник в восточногерманской земле Саксония-Анхальт должно состояться открытие нового научно-исследовательского центра по беспилотникам – через две недели после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Новый объект при Немецком аэрокосмическом центре (DLR) в Кохштедте, расположенном к югу от города Магдебурга, официально откроют министр внутренних дел Александр Добриндт, министр по вопросам исследований и технологий Доротея Бер и премьер-министр земли Саксония-Ангальт Свен Шульце.

Центр будет проводить исследования новых технологий безопасности, связанных с дронами, и испытывать их в реалистичных условиях, сочетая научную теорию с практическими требованиями служб безопасности Германии.

"Гонка вооружений в сфере дронных технологий требует создания специализированных научно-исследовательских объектов, чтобы не отставать", – заявил Добриндт после недавнего инцидента в Лейпциге, когда вблизи нескольких украинских грузовых самолетов был обнаружен дрон со взрывчаткой. Прокуроры заявили о "серьезном нападении на транспортную и логистическую инфраструктуру Германии" и продолжают расследование.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел заявила в понедельник, что для определения того, что именно нужно Германии для улучшения своих возможностей противодействия дронам, необходимы "значительные исследования, разработки и наблюдения". Она отметила, что новый объект в Кохштедте станет "ключевым компонентом" в этом деле.

Немецкое правительство особенно обеспокоено развитием дронов, управляемых искусственным интеллектом, которые могут продолжать движение к своим целям даже тогда, когда помехи прерывают их связь. Другим ключевым аспектом является точная идентификация различных типов беспилотников для применения наиболее эффективных средств защиты.

Напомним, в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором, который попал туда незаметно.

По данным немецких следователей, беспилотник летел на крыло украинского самолета, но чудом не взорвался, а отскочил от крыла и упал на землю.

Американская разведка связывает инцидент с Россией; посольство РФ в Берлине назвало инцидент в Лейпциге сфабрикованной провокацией.