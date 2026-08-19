Нидерланды осудили санкции США в отношении председателя Международного уголовного суда

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен осудил американские санкции в отношении председателя Международного уголовного суда Томоко Акане.

Об этом он написал в социальной сети X вечером 18 августа, сообщает "Европейская правда".

Берендсен заявил, что Нидерланды, где находится Международный уголовный суд, поддерживают МУС и его сотрудников на фоне американских санкций.

"Нидерланды осуждают последние санкции против должностных лиц и сотрудников Международного уголовного суда. Международные суды и трибуналы должны иметь возможность свободно исполнять свои полномочия", – подчеркнул он.

Также министр иностранных дел Нидерландов пригласил Акане на встречу для обсуждения "вопросов нашей дальнейшей поддержки".

Как известно, накануне госсекретарь Марко Рубио отметил, что администрация США вводит санкции против Акане и Абдулайе Сее, старшего адвоката суда и гражданина Сенегала, на основании указа президента Дональда Трампа от прошлого года, разрешающего применение санкций против суда.

Также Рубио заявил в прошлом месяце, что администрация усилит усилия по подрыву авторитета МУС, в частности, убеждая другие страны выйти из состава этой организации.

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