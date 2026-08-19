Нідерланди засудили санкції США проти голови Міжнародного кримінального суду

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен засудив американські санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане.

Про це він написав у соцмережі Х ввечері 18 серпня, передає "Європейська правда".

Берендсен заявив, що Нідерланди, де знаходиться Міжнародний кримінальний суд, підтримують МКС та його співробітників на тлі американських санкцій.

"Нідерланди засуджують останні санкції проти посадових осіб та співробітників Міжнародного кримінального суду. Міжнародні суди та трибунали повинні мати можливість вільно виконувати свої повноваження", – акцентував він.

Також міністр закордонних справ Нідерландів запросив Акане, аби обговорити "питання нашої подальшої підтримки".

Як відомо, напередодні держсекретар Марко Рубіо зазначив, що адміністрація Трампа вводить санкції проти Акане та Абдулає Сеє, старшого адвоката суду та громадянина Сенегалу, на підставі указу президента Трампа від минулого року, що дозволяє застосування санкцій проти суду.

Також Рубіо заявив минулого місяця, що адміністрація посилить зусилля з підриву авторитету МКС, зокрема переконуючи інші країни вийти зі складу цієї організації.

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