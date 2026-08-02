В аэропорту Нюрнберга из-за массовой драки 11 человек не допустили на рейс

В аэропорту немецкого Нюрнберга в пятницу произошла массовая драка между двумя группами пассажиров из-за мест в очереди к стойке регистрации; в результате инцидента 11 человек не допустили на их рейс.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, около 22:30 в терминале аэропорта между двумя группами, в которые в общей сложности входили около 20 человек, возник спор из-за порядка в очереди.

По предварительной информации, 29-летний гражданин Турции ударил по лицу 43-летнего соотечественника. После этого между двумя группами началась драка.

На место прибыли сотрудники полиции, которые установили личности участников инцидента и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Также была вызвана бригада скорой помощи, однако госпитализация никому не потребовалась.

Впрочем, для 11 участников конфликта инцидент завершился отменой их поездки – авиакомпания не допустила их к рейсу.

В настоящее время обстоятельства происшествия расследует пограничная полиция аэропорта Нюрнберга. Информации о возможных травмах участников драки нет.

Напомним, в июле в Польше с рейса в Хорватию сняли группу женщин, которые летели на девичник и устроили дебош.

В июне двух пассажирок из Беларуси арестовали за недисциплинированное поведение во время полета из Варшавы в Ханью и за нападение на полицейского.