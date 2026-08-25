СМИ: возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон, связанный с инцидентом с украинским самолётом

Немецкие следователи обнаружили ещё один беспилотник со взрывчаткой, который, вероятно, был задействован в инциденте в аэропорту "Лейпциг/Халле" в начале августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили несколько немецких изданий, в частности NDR, WDR, а также газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным источников, третий дрон был найден в населённом пункте Кабельскеталь в поле недалеко от аэропорта вечером 14 августа – через десять дней после обнаружения первого беспилотника.

15 августа следователи якобы обнаружили на месте находки дрона вещество, которое, по предварительным оценкам, могло быть следами взрывчатой смеси из гексогена.

Найденный дрон, как сообщается, был неисправен. Пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Германии отказался от комментариев СМИ.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой, рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов", который использовался для перевозки военного груза. Следователи также подозревают, что второй беспилотник мог столкнуться с грузовым самолетом DHL вскоре после временного закрытия аэропорта.

Как сообщалось, на месте инцидента в Лейпциге немецкие следователи обнаружили следы ДНК, которые совпадают с уликами, собранными после поджога в логистическом центре DHL в Лейпциге в июле 2024 года.

Власти подозревают возможную причастность России, однако происхождение дрона до сих пор не установлено.

В немецкой правительственной коалиции обсуждают варианты ответных мер в отношении России после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига, среди них – закрытие государственного российского культурного центра в Берлине, известного как "Русский дом".