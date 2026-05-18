Польша подписала соглашение о создании первого в Европе центра для танков Abrams
Польша подписала контракт с американской корпорацией Honeywell о создании первого в Европе авторизованного сервисного центра двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Польши на платформе X.
Авторизованный сервисный центр начнет работу в 2028 году в городе Демблин и позволит обслуживать несколько десятков двигателей в год.
Отмечается, что он станет третьим таким объектом в мире – подобные центры сейчас расположены только в США и в Австралии.
Проект, стоимость которого оценивается примерно в 300 млн злотых (70 млн евро), включает строительство технической инфраструктуры, приобретение специализированного оборудования, ремонтную документацию и лицензионные права.
Строительство сервисного центра в Польше позволит в дальнейшем сократить время и ресурсы, затраченные на ремонт техники и ее возвращение в эксплуатацию.
В целом Польша приобрела 366 единиц современных американских танков Abrams. Они будут приняты на вооружение польских Вооруженных сил до конца 2026 года.
Напомним, в марте Польша подписала контракт на строительство сервисно-производственного центра британских зенитных ракет CAMM-ER.
Также писали, что польская компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 подписала контракт с американским производителем Lockheed Martin по обслуживанию ударных вертолетов AH-64 Apache в Польше.