Военный комитет НАТО обсудит помощь Украине 18–19 сентября в Дании

Высший военный орган НАТО – Военный комитет – 18-19 сентября в Копенгагене (Дания) проведет заседание на уровне начальников генеральных штабов, в ходе которого обсудит дальнейшие шаги по итогам саммита НАТО в Анкаре, и в частности – военную поддержку Украины.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в пресс-службе Альянса.

Военный комитет НАТО обсудит помощь Украине на конференции на уровне начальников генштабов 18–19 сентября в Копенгагене.

"Военный комитет проведет заседание на уровне начальников генеральных штабов 18–19 сентября 2026 года в Копенгагене, Дания. Заседание возглавит председатель Военного комитета (CMC) адмирал Джузеппе Каво Драгоне", – сообщили в НАТО.

В заседании также примут участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации (SACT) адмирал Пьер Вандье.

"Высшее военное руководство НАТО обсудит дальнейшие шаги по итогам саммита НАТО в Анкаре, в частности дальнейшее укрепление коллективного сдерживания и обороны Альянса, инновации и технологии, а также поддержку Украины", – сообщили в пресс-службе НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", на саммите в Анкаре лидеры стран-членов НАТО приняли совместное решение о том, что в 2026–2027 годах Альянс предоставит Украине военную поддержку на сумму не менее 140 млрд евро.

В частности, вклад Германии в двухлетнюю поддержку Украины, согласованный на саммите НАТО в Анкаре, составит около 23 млрд евро, предусмотренных в федеральном бюджете на 2026 и 2027 годы для военной помощи Украине.

Напомним, во время публичной части встречи американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля президент США заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot.

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