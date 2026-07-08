Трамп – Зеленскому: птичка мне нашептала, что мы дадим вам право производить Patriot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине право производить Patriot.
Об этом он сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Анкаре в рамках саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".
Президент США не уточнил, идет ли речь о комплексах в целом или о ракетах к ним.
"Одна из вещей, о которых мы с ним говорили, – сказал Трамп, указывая на Зеленского. – Одна птичка мне нашептала, что мы дадим им право производить Patriot. Мы покажем им, что делать – это на самом деле очень сложно".
"Но вы умеете делать сложное быстро", – отметил он.
"Поэтому мы говорили о том, что дадим вам лицензии на производство Patriot", – повторил Трамп.
Как сообщала "Европейская правда", Зеленский накануне заявил, что Украина готовит первую встречу "антибаллистической коалиции".
Также Зеленский рассказал конгрессменам США о нехватке перехватчиков для Patriot.
В то же время в НАТО считают, что перехватчиков баллистических ракет никогда не будет достаточно.