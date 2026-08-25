СМИ: в Украине уточнили, что США просили не атаковать Москву и Санкт-Петербург
Вашингтон попросил Киев на некоторое время воздержаться от атак на Москву и Санкт-Петербург на фоне вероятного визита главы ЦРУ Джона Ретклиффа в РФ.
Об этом "Суспильному" стало известно из источников в украинских властных кругах, сообщает "Европейская правда".
СМИ ранее сообщили о прибытии главы ЦРУ в столицу РФ со ссылкой на американских чиновников.
Впоследствии стало известно о просьбе американской стороны к Украине воздержаться от ударов по РФ на время визита делегации США.
Источники "Суспильного" подтвердили эту информацию, а также уточнили, что помимо Москвы США просили Украину не наносить удары и по Санкт-Петербургу.
Первым о поездке Ретклиффа сообщил телеканал CBS. Новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.
Последний раз глава ЦРУ лично посещал Россию в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс прибыл в Москву, чтобы на высшем уровне предупредить Кремль: США знают о подготовке масштабного вторжения в Украину.