СМИ: в Украине уточнили, что США просили не атаковать Москву и Санкт-Петербург

Вашингтон попросил Киев на некоторое время воздержаться от атак на Москву и Санкт-Петербург на фоне вероятного визита главы ЦРУ Джона Ретклиффа в РФ.

Об этом "Суспильному" стало известно из источников в украинских властных кругах, сообщает "Европейская правда".

СМИ ранее сообщили о прибытии главы ЦРУ в столицу РФ со ссылкой на американских чиновников.

Впоследствии стало известно о просьбе американской стороны к Украине воздержаться от ударов по РФ на время визита делегации США.

Источники "Суспильного" подтвердили эту информацию, а также уточнили, что помимо Москвы США просили Украину не наносить удары и по Санкт-Петербургу.

Первым о поездке Ретклиффа сообщил телеканал CBS. Новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.

Последний раз глава ЦРУ лично посещал Россию в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс прибыл в Москву, чтобы на высшем уровне предупредить Кремль: США знают о подготовке масштабного вторжения в Украину.