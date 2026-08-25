WSJ выяснило, с чем может быть связан визит главы ЦРУ в Россию

Директор ЦРУ Джон Ретклифф прибыл в Москву, поскольку американская сторона собрала разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, США собрали разведывательные данные, свидетельствующие о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации для войны против Украины и планах по проверке решимости НАТО.

Аналитики считают, что Ретклифф мог встретиться с кремлевским лидером Владимиром Путиным, чтобы высказать предупреждение.

Первым о поездке Ретклиффа сообщил телеканал CBS. Новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.

Впоследствии стало известно о просьбе американской стороны к Украине воздержаться от ударов по РФ на время визита делегации США.

Последний раз глава ЦРУ лично посещал Россию в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс прибыл в Москву, чтобы на высшем уровне предупредить Кремль: США знают о подготовке масштабного вторжения в Украину.