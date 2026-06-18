СМИ: в правительстве Италии сомневаются по поводу участия в программе ЕС по перевооружению

Правительство Италии до сих пор не приняло окончательного решения относительно участия страны в программе ЕС по предоставлению займов на перевооружение SAFE, по которой Рим претендует на 14,9 млрд евро.

Об этом сообщило издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

Программа SAFE стала предметом борьбы за власть между министром обороны Гвидо Крозетто, членом партии "Братья Италии" премьера Джорджи Мелони, и министром экономики Джанкарло Джорджетти, одним из самых влиятельных деятелей "Лиги" Маттео Сальвини.

Разногласия возникли в начале мая, когда под давлением "Лиги", открыто выступавшей против увеличения военных расходов, Мелони дала понять, что Италия может сократить свой первоначальный запрос на кредиты в рамках программы SAFE, который составляет 14,9 млрд евро.

Одновременно с этим Рим обратился к Европейской комиссии с просьбой предоставить большую фискальную гибкость для преодоления энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. В ответ на просьбу Мелони Брюссель разрешил странам ЕС тратить до 0,3 % годового ВВП на мероприятия, направленные на укрепление "структурной устойчивости" к энергетическим шокам.

Однако колебания Рима относительно программы SAFE остаются неизменными. Источник в итальянском правительстве сообщил, что премьер-министр пытается отложить окончательное решение об участии в инициативе.

Полный выход Италии из программы SAFE, в которой она является одним из крупнейших бенефициаров, может вызвать второй раунд распределения средств, отметил представитель Европейской комиссии.

Министр обороны, который является последовательным сторонником увеличения оборонных расходов, в среду признал, что позиция Италии относительно участия в программе до сих пор не определена.

"Сейчас все приостановлено. Мы до сих пор не знаем, присоединится ли Италия или нет", – заявил Крозетто.

Министр неоднократно утверждал, что SAFE не является "инструментом-заменителем", предупреждая, что программа "полностью потеряет свою полезность", если ее будут использовать только для финансирования расходов, уже предусмотренных в государственном бюджете. Эти утверждения намекают на опасения, что Минэкономики может использовать кредиты ЕС для компенсации, а не увеличения оборонных расходов.

СМИ сообщали, что Гвидо Крозетто рассматривал возможность подать в отставку и покинуть пост министра обороны из-за решения правительства по военным расходам.

Еврокомиссия сейчас подписывает окончательные соглашения с государствами-членами по займам. Первой соглашение по SAFE подписала Польша, которая также является крупнейшим бенефициаром программы. Страна получит более 40 млрд евро в рамках программы SAFE.

В программе по перевооружению участвуют 19 стран Европейского Союза.