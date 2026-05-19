В Литве убеждены, что военные США останутся на их территории, несмотря на сокращение контингента

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвадас Матулёнис сообщил, что располагает информацией о том, что в ходе пересмотра военного присутствия США в Европе американские войска должны остаться в Литве.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит LRT.

Матулёнис отметил, что пока неясно, останется ли в стране нынешний контингент из примерно тысячи военнослужащих, или их будет больше или меньше.

"По крайней мере, по той информации, которой я располагаю, американские войска должны остаться в Литве. Останутся ли они в том же объеме, произойдет ли чудо и их станет еще больше, или все же будут сокращены? В этом уравнении еще очень много переменных", – добавил он.

Советник назвал присутствие американских военных в Литве "важнейшим фактором сдерживания".

"Хотелось бы быть оптимистом, и мы точно не даем повода для действий против нас путем сокращения войск", – отметил Матулёнис.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты перебросят 4 тысячи военных в Польшу.

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя решение Вашингтона об отмене развертывания войск, заявил, что "все под контролем" и это не ухудшает безопасность Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.