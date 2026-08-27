МИД Эстонии: военная угроза от России не изменилась после визита главы ЦРУ в Москву

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна попытался преуменьшить значение визита в Москву главы ЦРУ Джона Ретклиффа, заявив, что угроза, которую Россия представляет для балтийской страны, не изменилась.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном МИД Эстонии, пишет "Европейская правда".

По словам министра, угрозу со стороны России и возможные провокации против НАТО следует воспринимать серьезно, и именно так и поступают члены Альянса.

"Мы должны оставаться бдительными, но оценка угрозы со стороны Эстонии не изменилась. В течение последних лет члены НАТО приняли значительные меры для укрепления коллективной обороны и оборонных возможностей Альянса. Лучшим средством сдерживания является единый и сильный Альянс, а также четкое понимание в Москве того, что в НАТО готовы защищать каждый дюйм территории своих членов", – заявил министр.

На протяжении всего периода российской агрессии против Украины, добавил Тсахкна, официальные лица Соединенных Штатов регулярно встречались с российскими представителями, поэтому визит директора ЦРУ не следует рассматривать как нечто исключительное.

"Эстония находится в тесном контакте со всеми своими союзниками, включая Соединенные Штаты. Мы обмениваемся информацией и работаем над тем, чтобы Россия осознала единство и решимость НАТО в защите своей территории", – заявил министр.

По данным Politico, директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

В среду утром в радиоинтервью президент США Дональд Трамп опроверг предположение, что Ретклифф совершил эту поездку, чтобы убедить Путина не испытывать решимость НАТО и не нападать на Великобританию, которая на этой неделе пообещала усилить свою поддержку Украины. Трамп назвал визит "полурутинным", но признал, что его целью было завершение войны.

В Кремле заявили, что визит главы ЦРУ связан с контактами между спецслужбами РФ и США.