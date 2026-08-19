В Греции допускают передислокацию батареи Patriot в связи с потенциальными действиями Ирана

В Греции якобы начали рассматривать возможность передислокации батареи ЗРК Patriot на острове Крит в связи с возможными намерениями Ирана нанести удар по американским силам на территории Европы.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

В Министерстве обороны Греции якобы взвешивают целесообразность перемещения батареи ЗРК Patriot, которая с марта развернута на острове Карпатос, в район базы в окрестностях города Суда на Крите – в связи с рисками эскалации на Ближнем Востоке и потенциальной возможностью ударов Ирана по объектам в Европе, которые используются американскими военными.

По словам источников, если военные сочтут, что угроза для базы является значительной, туда могут перебросить Patriot с Карпатоса для обеспечения большей плотности ПВО.

Также не исключают, что в северную часть страны вернут еще одну батарею Patriot, как весной 2026 года, если соседняя Болгария вновь обратится с такой просьбой.

В то же время собеседники подчеркнули, что поскольку недавно глава МИД Греции общался с иранским коллегой, между Афинами и Тегераном существуют каналы связи и пока не считается, что Греция находится под повышенной угрозой.

Напомним, FT со ссылкой на источники опубликовала материал о том, что Иран якобы рассматривает возможность нанесения ударов по американским войскам в Европе, если Вашингтон пойдет на новую эскалацию войны. В качестве возможных целей упоминались базы на территории Болгарии и на Кипре.

18 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время никаких переговоров с Ираном не ведется.